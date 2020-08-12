Житель Нарына просит заделать ямы на дорогах в центре города

Житель Нарына Болот Мамаев просит дорожников закончить начатую работу и заделать ямы в центре города. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам горожанина, ремонт указанной дороги был начат после известия о том, что в регион приедет президент Сооронбай Жээнбеков. «Видимо, визит отменили, раз прекратили работу», — говорит Болот Мамаев. Он указал, что ямы создают неудобства для местного населения.

«Я нахожусь возле здания Нарынской областной администрации, то есть в центре города. Пять дней назад я просил заделать выкопанные ямы либо оградить их специальными знаками. Но ни то ни другое до сих пор не сделано, несмотря на то, что уже прошло пять дней. Уважаемые чиновники, Минтранс, губернатор, неужели нельзя сразу заасфальтировать выкопанные ямы?» — интересуется Болот Мамаев.

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