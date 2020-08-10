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Сюжет: Новый коронавирус

Маршрутки Бишкека забиты битком. Городские власти не реагируют

В Бишкеке водитель маршрутного такси № 258 набирает пассажиров в несколько раз больше положенного. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, сегодня он ехал в маршрутке и стал очевидцем забитого под край салона.

«Я не понимаю логики властей. Когда уже разрешат транспорту курсировать весь день? Почему они не понимают, что усугубляют ситуацию? Люди в жару едут в битком набитых маршрутках, большинство из них без масок», — пишет читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/162072/
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