Маршрутки Бишкека забиты битком. Городские власти не реагируют

В Бишкеке водитель маршрутного такси № 258 набирает пассажиров в несколько раз больше положенного. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, сегодня он ехал в маршрутке и стал очевидцем забитого под край салона.

«Я не понимаю логики властей. Когда уже разрешат транспорту курсировать весь день? Почему они не понимают, что усугубляют ситуацию? Люди в жару едут в битком набитых маршрутках, большинство из них без масок», — пишет читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.