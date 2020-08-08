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Сюжет: Новый коронавирус

Водители маршрутных такси из Бишкека в Чалдовар не соблюдают санитарные нормы

Водители маршрутных такси из Бишкека в Чалдовар не соблюдают санитарные нормы. Об этом 24.kg сообщила читательница.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Водители маршрутных такси из Бишкека в Чалдовар не соблюдают санитарные нормы

По ее словам, водители продолжают набирать в салон пассажиров, несмотря на то что количество посадочных мест ограничено.

«Люди битком стоят в проходах. Никто не носит маски, многие кашляют. Водители на это внимания не обращают и все равно набирают пассажиров. Замечания насчет масок им не делают. В маршрутке, которой ехала я, грязно, антисанитария», — пишет девушка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161949/
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