Водители маршрутных такси из Бишкека в Чалдовар не соблюдают санитарные нормы. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Фото читательницы 24.kg. Водители маршрутных такси из Бишкека в Чалдовар не соблюдают санитарные нормы

По ее словам, водители продолжают набирать в салон пассажиров, несмотря на то что количество посадочных мест ограничено.

«Люди битком стоят в проходах. Никто не носит маски, многие кашляют. Водители на это внимания не обращают и все равно набирают пассажиров. Замечания насчет масок им не делают. В маршрутке, которой ехала я, грязно, антисанитария», — пишет девушка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.