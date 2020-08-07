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Сюжет: Новый коронавирус

МТУ в городе Ош просит бизнесменов помочь стационарам. В обращении немало ошибок

В Оше МТУ № 4 просит предпринимателей оказать поддержку дневным стационарам. Обращение распространяют в социальных сетях.

из интернета
Фото из интернета. В городе Ош МТУ № 4 просит предпринимателей поддержать дневные стационары

«Просим помочь больницам Оша, дневным стационарам и обсервациям кислородными концентраторами, респираторами и другими медицинскими принадлежностями. Не оставайтесь равнодушными», — говорится в письме.

Пользователи интернета обратили внимание на ряд грамматических ошибок и неправильную пунктуацию в документе. «Это какая-то шутка? Столько грамматических ошибок. Они, что, письмо писали через Google Translate», — задаются вопросами кыргызстанцы.

В мэрии Оша 24.kg сказали, что это письмо не имеет никакого отношения к муниципалитету, и назвали его фейковым.

Однако руководитель МТУ № 4 «Манас Ата» Азиз Жеенбеков рассказал 24.kg, что подобные письма действительно выдают спонсорам, помогающим в борьбе с COVID-19, для отчетности.

«К нам приходят добровольцы, которые хотят помочь в это нелегкое время. Кто-то покупает медицинские аппараты, кто-то материально помогает. Для отчета они просят официальное письмо. Да, таким организациям или спонсорам мы выдавали письма такого характера. Все они регистрировались. У нас есть база учета тех, кто помогал. А именно про это письмо я хочу сказать, каким образом оно не зарегистрировалось, я понять не могу. Может это кто-то специально сделал, чтобы нас очернить», — рассказал чиновник.

Он отметил, что в то время, как в стационарах и больницах не хватает нужных средств и материалов, МТУ помогало чем могло.

«Но, как видите, в этом случае нашлись те, кто показывают наши действия не в хорошем виде», — заключил Азиз Жеенбеков.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161823/
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