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Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы в Европе собирают деньги для больниц республики

Кыргызстанцы в Европе собрали 5 тысяч евро для покупки необходимых медицинских изделий для регионов страны. Об этом 24.kg сообщила волонтер Джамиля Осмонова.

Джамили Осмоновой
Фото Джамили Осмоновой. Кыргызстанцы в Европе собрали 5 тысяч евро для покупки необходимых медицинских изделий

По ее словам, на эти деньги активисты приобрели СИЗ, кислородные концентраторы, пульсоксиметры и вспомогательные средства.

«Из-за того, что мы не в курсе об оснащенности больниц в Кыргызстане и полной картины о ситуации в регионах, решение принимали на основе информации от медиков и экспертов. Заявки получили напрямую из больниц и медучреждений республики. Для начала мы отправили помощь Ала-Букинской территориальной больнице. Врачи и медперсонал района были очень тронуты нашим вниманием. Мы надеемся, что оказанная помощь даст возможность им преодолеть волну COVID-19», — рассказывает собеседница.

Джамиля Осмонова подчеркнула, что деньги собирают 10-11 человек. Они живут в разных государствах Европы: Польша, Германия, Амстердам и Чехия.

Отмечается, что помогать больницам КР они будут и в дальнейшем, сейчас волонтеры снова собирают средства.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161221/
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