Мест не хватает для лечения, но незавершенные больницы не достраивают

В Кыргызстане не хватает мест для госпитализации больных. Почему бы не достроить незавершенные больницы, интересуется читатель 24.kg.

По его словам, в правительстве рассматривается вопрос возведения больниц из легких конструкций в рамках подготовки к осеннему обострению эпидемиологической ситуации в республике.

Фото читателя 24.kg. Детская больница в микрорайоне «Джал»

«Не дешевле ли доделать незавершенные обьекты вроде больницы в «Джале». Она практически готова. И после стабилизации ситуации продолжит принимать пациентов», — спросил он.

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