На улице Медерова на газоне складировали столбы для ремонта электросети

В Бишкеке на улице Медерова складировали не бордюры, а опоры для строительства и реконструкции изношенных электрических сетей. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Северэлектро».

По их данным, планируется капитальное строительство, а также перевод изношенных сетей линии на современный самонесущий изолированный провод в Октябрьском и Свердловском районах.

Как отметили в мэрии, реконструкцию планируют закончить к концу сентября.

ОАО «Северэлектро» приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей отнестись с пониманием к работам для улучшения надежности электроснабжения.

Напомним, читатель сообщил, что под высоковольтными линиями на улице Медерова устроили погрузочно-разгрузочный склад бетонных изделий.

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