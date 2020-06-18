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Агент 024

На улице Медерова на газоне складировали столбы для ремонта электросети

В Бишкеке на улице Медерова складировали не бордюры, а опоры для строительства и реконструкции изношенных электрических сетей. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Северэлектро».

По их данным, планируется капитальное строительство, а также перевод изношенных сетей линии на современный самонесущий изолированный провод в Октябрьском и Свердловском районах.

Как отметили в мэрии, реконструкцию планируют закончить к концу сентября.

ОАО «Северэлектро» приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей отнестись с пониманием к работам для улучшения надежности электроснабжения.

Напомним, читатель сообщил, что под высоковольтными линиями на улице Медерова устроили погрузочно-разгрузочный склад бетонных изделий.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/156523/
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