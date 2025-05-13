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Экономика

В Кыргызстане сняли запрет на ввоз стройматериалов

В Кыргызстане отменено временное ограничение на ввоз отдельных видов строительных товаров. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров.

Как поясняется в документе, внесены изменения в постановление от 31 марта 2025 года № 169, которым ранее вводились нетарифные меры на импорт стройматериалов. В частности признан утратившим силу пункт, ограничивавший ввоз определенных видов продукции.

Согласно новому решению, Министерство экономики и коммерции должно в трехдневный срок уведомить о снятии запрета Евразийскую экономическую комиссию, Всемирную торговую организацию и Исполнительный комитет СНГ.

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 Речь идет о мерах, касавшихся импорта отдельных категорий строительных товаров, в частности цемента, гипса, строительных смесей и стекла. Эти позиции ранее попадали под временные ограничения с целью поддержки отечественных производителей.

В правительстве отмечают, что снятие ограничений позволит стабилизировать рынок стройматериалов и обеспечить бесперебойное снабжение строительного сектора страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328786/
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