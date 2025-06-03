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Экономика

Кабмин отменил запрет на ввоз некоторых видов строительных материалов

Кабинет министров принял постановление, отменяющее временный запрет нетарифной меры на ввоз некоторых видов строительных товаров. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что отменен временный запрет на ввоз автотранспортными средствами на территорию КР строительных материалов: плит, листов, панелей, плитки и аналогичных изделий без орнамента из гипса, покрытых или армированных только бумагой или картоном, классифицируемых кодом 6809 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

По данным кабмина, такое решение принято для недопущения кризисной ситуации в строительной отрасли и обеспечения стабильности цен. Отмена ранее введенного временного запрета, как отмечается, позволит восполнить дефицит продукции за счет импорта, стабилизировать рынок и обеспечить бесперебойное снабжение строительных организаций необходимыми материалами.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о снятии временного запрета, а МИД должен уведомить исполнительный комитет СНГ.

Постановление кабмина о введении временной нетарифной меры на ввоз некоторых видов строительных товаров было принято 31 марта 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331428/
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