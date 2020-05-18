20:24
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Агент 024

Бишкекводоканал заменит трубы в доме на Руставели, если жители купят материалы

ПЭУ «Бишкекводоканал» готово в качестве оказания технической помощи выполнить работы по ремонту водопроводных сетей, проходящих в подвале дома на улице Руставели, 71, при условии предоставления жителями необходимых материалов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Читайте по теме
Жителей многоквартирного дома в Бишкеке топит. Необходима замена труб

По ее данным, ранее жилой дом являлся общежитием комнатного типа и находился на балансе домоуправления станкостроительного завода имени Владимира Ленина (ОсОО «Танкы-Сервис»), которое и производило техническое обслуживание внутридомовых сетей жилого фонда. Более 20 лет назад общежитию придан статус жилого дома и все комнаты приватизированы.

Согласно Гражданскому кодексу КР, внутридомовые сети — это частная собственность всех владельцев жилых и нежилых помещений дома.

По мнению пресс-службы муниципалитета, жители дома пытаются переложить решение внутридомовых проблем на Бишкекводоканал и заставить управление нести ответственность за чужую частную собственность.

«Техническое обслуживание внутридомовых сетей жилых домов столицы осуществляется за счет средств, собираемых с владельцев жилых и нежилых помещений многоэтажных домов, согласно тарифу на техническое обслуживание, утвержденному постановлением Бишкекского городского кенеша. К жителям жилого дома на улице Руставели, 71 этот тариф не применяется», — отметили в мэрии.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/153145/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Жителей многоквартирного дома в Бишкеке топит. Необходима замена труб
Бишкекводоканал меняет старые водопроводные трубы
Чистая вода из кранов жителей села Кара-Джигач появится после снятия режима ЧП
Бишкекводоканал запускает единый кол-центр
Воды нет в селе Лебединовка
Бишкекводоканал принимает показания по телефону и онлайн
В Маевке нет питьевой воды, а платить по счетам заставляют
Ни воды, ни асфальта. Жители жалуются на грязь и темноту в районе БЧК
В селе Петропавловка отсутствует водопроводная система
Бишкекводоканалу понадобились стиральные машины, холодильники и телевизоры
Популярные новости
92-летней бабушке отказали в&nbsp;гумпомощи. Крик души жителей Чуйской области 92-летней бабушке отказали в гумпомощи. Крик души жителей Чуйской области
Казахстан снял ограничения на&nbsp;въезд транспорта. На&nbsp;КПП с&nbsp;обеих сторон очереди Казахстан снял ограничения на въезд транспорта. На КПП с обеих сторон очереди
В&nbsp;обсервации бунтуют прибывшие из&nbsp;Соль-Илецка: медики боятся за&nbsp;свои жизни В обсервации бунтуют прибывшие из Соль-Илецка: медики боятся за свои жизни
В&nbsp;Бишкеке некоторые водители транспорта для медиков требуют с&nbsp;них по&nbsp;25&nbsp;сомов В Бишкеке некоторые водители транспорта для медиков требуют с них по 25 сомов
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; современный цифровой банк, частью которого необходимо стать «Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
Правительство США ускоряет разработку вакцины против коронавируса Правительство США ускоряет разработку вакцины против коронавируса
Пять причин получить карту &laquo;Элкарт&raquo; в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Пять причин получить карту «Элкарт» в «Бакай Банке»
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; закупило медоборудование и&nbsp;ПЦР-тесты для диагностики COVID-19 ЗАО «Чаарат Заав» закупило медоборудование и ПЦР-тесты для диагностики COVID-19
18 мая, понедельник
20:20
Опасные ступеньки возле Ошского рынка в Бишкеке отремонтировали Опасные ступеньки возле Ошского рынка в Бишкеке отремон...
20:05
На перекрестке улиц Ахунбаева и 7 Апреля начинается реконструкция теплосети
19:47
Бишкекводоканал заменит трубы в доме на Руставели, если жители купят материалы
19:24
Иск Азимжана Аскарова к правительству рассмотрит Первомайский районный суд
19:00
Цифра дня. 4 тысячи 870 уголовных дел по коррупции возбуждено в Кыргызстане