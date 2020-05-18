Бишкекводоканал заменит трубы в доме на Руставели, если жители купят материалы

ПЭУ «Бишкекводоканал» готово в качестве оказания технической помощи выполнить работы по ремонту водопроводных сетей, проходящих в подвале дома на улице Руставели, 71, при условии предоставления жителями необходимых материалов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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По ее данным, ранее жилой дом являлся общежитием комнатного типа и находился на балансе домоуправления станкостроительного завода имени Владимира Ленина (ОсОО «Танкы-Сервис»), которое и производило техническое обслуживание внутридомовых сетей жилого фонда. Более 20 лет назад общежитию придан статус жилого дома и все комнаты приватизированы.

Согласно Гражданскому кодексу КР, внутридомовые сети — это частная собственность всех владельцев жилых и нежилых помещений дома.

По мнению пресс-службы муниципалитета, жители дома пытаются переложить решение внутридомовых проблем на Бишкекводоканал и заставить управление нести ответственность за чужую частную собственность.

«Техническое обслуживание внутридомовых сетей жилых домов столицы осуществляется за счет средств, собираемых с владельцев жилых и нежилых помещений многоэтажных домов, согласно тарифу на техническое обслуживание, утвержденному постановлением Бишкекского городского кенеша. К жителям жилого дома на улице Руставели, 71 этот тариф не применяется», — отметили в мэрии.

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