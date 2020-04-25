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Агент 024

В Панфиловском районе за обналичку средств в банкоматах разные комиссии

В Панфиловском районе в банкоматах «РСК Банка» установлены разные комиссии за обналичивание средств с карты. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, в Каинды в банкомате комиссия составляет от 100 до 300 сомов, а в соседнем селе Панфиловском — не более 50 сомов.

«Почему такое различие? Неужели нельзя установить единую комиссию во всех банкоматах? Раньше мы ездили в Панфиловское обналичивать деньги, там выгоднее, а сейчас маршрутки и такси не ездят, приходится снимать деньги в Каинды и терять приличные суммы», — пожаловались жители.

В «РСК Банке» 24.kg ответили, что при обналичивании средств с карты самого банка в «родном» банкомате никаких комиссий нет. Если держатель карты другого банка обналичивает средства через банкомат «РСК Банка», комиссии тоже нет. Но комиссию берет банк, который обслуживает карту. Поэтому, возможно, и возникает разница между суммами при обналичке.

«В случае если взяли комиссию с наших карт в нашем банкомате, то клиенты могут обратиться в наш контакт-центр по номерам: 0312 / 0552 / 0706 / 0775 911111. Держатели карт других банков должны обратиться в свой банк», — подчеркнули в банке.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/151111/
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