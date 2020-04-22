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Табличка к юбилею Владимира Ленина появилась в центре Бишкека

В центре Бишкека появилась табличка к юбилею Владимира Ленина. Фотографию 24.kg прислал читатель.

По его словам, табличка установлена в западной галерее на площади Ала-Тоо (здание «Илбирс»), со стороны улицы Киевской.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Табличка к юбилею Владимира Ленина появилась в Бишкеке

Владимир Ленин — советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР. Родился 22 апреля 1870 года в Симбирске (Ульяновске).

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