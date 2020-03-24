Воды нет в селе Лебединовка

В селе Лебединовка нет воды. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В июле 2019 года городской водоканал отключил село от подачи. Вопрос до сих пор не решили. Месяцами нет воды. Если появляется, то течет тонкой струей. Такой слабый напор, что невозможно даже набрать воду в емкости», — написал он.

Жители села просят, чтобы их перевели на городское водоснабжение. Местные власти проблему не решили.

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