21:55
USD 77.60
EUR 83.09
RUB 0.96
Агент 024

Воды нет в селе Лебединовка

В селе Лебединовка нет воды. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В июле 2019 года городской водоканал отключил село от подачи. Вопрос до сих пор не решили. Месяцами нет воды. Если появляется, то течет тонкой струей. Такой слабый напор, что невозможно даже набрать воду в емкости», — написал он.

Жители села просят, чтобы их перевели на городское водоснабжение. Местные власти проблему не решили.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/147761/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
ЧС в Кыргызстане. В жилмассиве Бишкека нет воды
В Маевке нет питьевой воды, а платить по счетам заставляют
Ни воды, ни асфальта. Жители жалуются на грязь и темноту в районе БЧК
В селе Петропавловка отсутствует водопроводная система
Зеленая река Аламедин: к проверке подключились специалисты МЧС
Зеленая вода в реке Аламедин — фейк
Еще в одном районе Бишкека завтра не будет воды
В селе Панфиловском кубометр воды стоит 32 сома. В Бишкеке в четыре раза дешевле
Из крана квартиры жителей Бишкека неделю течет грязная вода
Тарифы на холодную воду могут вырасти по всему Кыргызстану
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Врачи в&nbsp;Бишкеке вынуждены клеить в&nbsp;маски прокладки Коронавирус в Кыргызстане. Врачи в Бишкеке вынуждены клеить в маски прокладки
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Люди не&nbsp;могут проехать через блокпосты по&nbsp;биометрическим ID-картам Люди не могут проехать через блокпосты по биометрическим ID-картам
ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями ЧС в Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями
Бизнес
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
&laquo;Керемет Банк&raquo; информирует клиентов о&nbsp;переходе на&nbsp;сокращенный график работы «Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
В&nbsp;офисах банка &laquo;Бай Тушум&raquo; провели масштабную дезинфекцию В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
24 марта, вторник
21:46
Германия выделит Кыргызстану 500 тысяч евро для борьбы с коронавирусом Германия выделит Кыргызстану 500 тысяч евро для борьбы...
21:35
В Бишкеке на улице Аалы Токомбаева горит автомобиль
21:29
Воды нет в селе Лебединовка
21:26
Комендант Бишкека: Мы закрываем город на замок
21:13
Ситуация с кыргызстанцами в аэропортах Москвы: комментарий посольства КР