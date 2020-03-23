Гипермаркет стройматериалов продолжает работать. В мэрии пообещали его закрыть

Один из крупных строительных гипермаркетов Бишкека продолжает работать. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, там скопилось много людей. «Почему их не закрывают? Там очередь в помещение начинается прямо с парковки. Это же ужас», — пишет читатель.
В мэрии Бишкека 24.kg сказали, что соответствующие службы выехали на место для закрытия гипермаркета. Каким образом накажут руководство торговой площадки за нарушение режима ЧС, в муниципалитете пока не знают.
Напомним, что с 22 марта в Кыргызстане ввели режим чрезвычайной ситуации. В Бишкеке полностью прекратили деятельность торговые центры, магазины промтоваров, торгово-развлекательные центры, клубы и иные объекты, где может быть скопление горожан.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.