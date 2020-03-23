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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Гипермаркет стройматериалов продолжает работать. В мэрии пообещали его закрыть

Один из крупных строительных гипермаркетов Бишкека продолжает работать. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Гипермаркет стройматериалов продолжает работать

По его словам, там скопилось много людей. «Почему их не закрывают? Там очередь в помещение начинается прямо с парковки. Это же ужас», — пишет читатель.

В мэрии Бишкека 24.kg сказали, что соответствующие службы выехали на место для закрытия гипермаркета. Каким образом накажут руководство торговой площадки за нарушение режима ЧС, в муниципалитете пока не знают.

Напомним, что с 22 марта в Кыргызстане ввели режим чрезвычайной ситуации. В Бишкеке полностью прекратили деятельность торговые центры, магазины промтоваров, торгово-развлекательные центры, клубы и иные объекты, где может быть скопление горожан.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/147629/
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