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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Некоторые бары в Бишкеке продолжают работать

В Бишкеке некоторые кафе и бары продолжают работать. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в Instagram всплывает реклама ночных заведений, которые продолжают принимать гостей, несмотря на чрезвычайную ситуацию в стране.

«Пожалуйста, обратите на это внимание, пусть соответствующие органы примут меры. Говорили же, что закроют подобные заведения в целях безопасности граждан», — пишет читатель.

Напомним, что сегодня Совет безопасности рекомендовал премьер-министру ввести режим чрезвычайной ситуации на территории республики с 22 марта. В Кыргызстане он уже действует в трех районах: Сузакском, Ноокатском и Баткенском, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Сегодня стало известно еще о шести случаях коронавируса. А затем еще о двух в Бишкеке. Общее число заболевших в стране — 14 человек.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/147456/
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