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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Совбез рекомендовал ввести режим ЧС на территории страны с 22 марта на месяц

Совет безопасности рекомендует премьер-министру ввести режим чрезвычайной ситуации на территории республики с 22 марта. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

По его данным, сегодня под председательством главы государства Сооронбая Жээнбекова состоялось очередное заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей госорганов, полномочного представителя правительства в Чуйской области, мэра Бишкека. Рассмотрены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса на территории Кыргызстана.

С докладами о принимаемых мерах и реализации ранее принятых решений Совета безопасности выступили первый вице-премьер-министр, руководитель Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Кубатбек Боронов и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Кубатбек Боронов для недопущения дальнейшего распространения коронавируса внес предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны.

«В результате обсуждения данного вопроса с учетом предложений участников заседания Совета безопасности в узком составе принято решение, согласно которому премьер-министру вносится предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории республики с 22 марта 2020 года сроком на один месяц», — говорится в сообщении.

Правительству совместно с секретариатом Совета безопасности поручено разработать соответствующий план оперативных действий при объявлении чрезвычайной ситуации. С учетом введения на территории страны режима чрезвычайной ситуации также принято решение о переносе даты выборов в ряд местных кенешей, которые были намечены на 12 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147421/
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