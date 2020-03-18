Опубликованы фото врачей, зафиксировавших коронавирус в Кыргызстане

В Кыргызстане в Сузакском районе Джалал-Абадской области стало известно о трех случаях заражения коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

В редакцию 24.kg прислали фотографии, на которых запечатлены, как утверждает читатель, именно те врачи, которые зафиксировали заражение у жителей Сузакского района.

Отмечается, что заразившиеся прилетели с малого хаджа 12 марта. По словам министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, тогда еще Саудовская Аравия не входила ни в одну из категорий стран, приезжающих из которых помещают на карантин.

«Когда эти граждане прибыли, мы сразу стали вести с ними работу. Они находились дома, их каждый день посещали врачи. Случай обнаружен при посещении врачами одного из домов. У женщины была высокая температура. Решили взять у нее и ее окружения анализы», — рассказал Космосбек Чолпонбаев.