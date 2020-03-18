16:33
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Агент 024

Опубликованы фото врачей, зафиксировавших коронавирус в Кыргызстане

В Кыргызстане в Сузакском районе Джалал-Абадской области стало известно о трех случаях заражения коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

В редакцию 24.kg прислали фотографии, на которых запечатлены, как утверждает читатель, именно те врачи, которые зафиксировали заражение у жителей Сузакского района.

Отмечается, что заразившиеся прилетели с малого хаджа 12 марта. По словам министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, тогда еще Саудовская Аравия не входила ни в одну из категорий стран, приезжающих из которых помещают на карантин.

«Когда эти граждане прибыли, мы сразу стали вести с ними работу. Они находились дома, их каждый день посещали врачи. Случай обнаружен при посещении врачами одного из домов. У женщины была высокая температура. Решили взять у нее и ее окружения анализы», — рассказал Космосбек Чолпонбаев.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/146961/
просмотров: 803
Версия для печати
Материалы по теме
ГП «Кыргыз почтасы» временно приостановило прием почтовых отправлений
Междугородние такси дорожают на фоне коронавируса. Минтранс повлиять не может
Всех пассажиров авиарейса из Саудовской Аравии нашли и госпитализировали
Ишкерлер үчүн байланыш борборлору түзүлдү
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коммерческим банкам Кыргызстана рекомендовали выработать меры поддержки бизнеса
В Минэкономики создали кол-центр для предпринимателей
Православная церковь все-таки отменила службы из-за коронавируса
Рынок «Дордой» пока работает в штатном режиме
Жалал-Абаддагы мекемелерде кабыл алуу телефон аркылуу гана жүрөт
Популярные новости
Пассажиры рассказали, в&nbsp;каких ужасных условиях их&nbsp;содержат в&nbsp;карантине Пассажиры рассказали, в каких ужасных условиях их содержат в карантине
Учителей заставляют работать во&nbsp;время карантина. Комментарий Минобразования Учителей заставляют работать во время карантина. Комментарий Минобразования
Будто попала в&nbsp;зону смерти. Кыргызстанка пожаловалась на&nbsp;условия карантина Будто попала в зону смерти. Кыргызстанка пожаловалась на условия карантина
Кусок рессоры, отлетевший от&nbsp;автомобиля, едва не&nbsp;убил водителя в&nbsp;Москве Кусок рессоры, отлетевший от автомобиля, едва не убил водителя в Москве
Бизнес
Смотри сериалы и&nbsp;фильмы бесплатно не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;O!TV Смотри сериалы и фильмы бесплатно не выходя из дома в O!TV
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
Конкурс для школьников от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: призовой фонд&nbsp;&mdash; 55&nbsp;тысяч сомов! Конкурс для школьников от «Бакай Банка»: призовой фонд — 55 тысяч сомов!
18 марта, среда
16:30
ГП «Кыргыз почтасы» временно приостановило прием почтовых отправлений ГП «Кыргыз почтасы» временно приостановило прием почтов...
16:27
Междугородние такси дорожают на фоне коронавируса. Минтранс повлиять не может
16:24
Опубликованы фото врачей, зафиксировавших коронавирус в Кыргызстане
16:21
Всех пассажиров авиарейса из Саудовской Аравии нашли и госпитализировали
16:08
Коронавирус в Кыргызстане. Дорога Бишкек — Ош функционирует в обычном режиме