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Агент 024

Около 70 паломников, вернувшихся из Саудовской Аравии, вылетели из Бишкека в Ош

Около 70 паломников, вернувшихся из Саудовской Аравии, 13 марта вылетели из Бишкека в Ош. Об этом 24.kg сообщил один из пассажиров лайнера.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Кыргызстанец летел тем же рейсом, что и паломники

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По его словам, в этот день он также вылетел в южную столицу рейсом TEZ 105 из Бишкека в 8.00. «Может быть, эта информация поможет вам как-то, потому что сейчас же говорят, что некоторых паломников найти не могут и проверить. Могу сказать, что около 70 человек летели в Ош 13-го числа. Я даже успел с некоторыми из них поговорить. Прошло уже пять дней — чувствую себя хорошо», — сказал пассажир.

Читатель 24.kg заявил, что для профилактики поспешил обратиться в Республиканский штаб по коронавирусу, но телефон сначала был отключен, а затем занят — дозвониться не получилось.

Сегодня стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/146926/
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