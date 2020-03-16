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Агент 024

Байкер чудом увернулся от двух лихачей, мчавшихся по встречке

Леденящее душу видео снял на свою камеру французский мотоциклист. Мчась на сумасшедшей скорости, он чудом не врезался в двоих таких же беспечных ездоков, сообщило издание «АвтоПарк».

Ролик сняли на севере страны на загородном шоссе. Какое-то время оно было свободным, поэтому автор видео смело выжимал 150 с лишним километров в час. Но дорога таила в себе небольшой пригорок, из-за которого внезапно вынырнули сначала легковушка и мотоциклист по встречной полосе, а потом сразу два мотоциклиста — прямо лоб в лоб.

Времени на уход от столкновения не было. Байкер успел лишь снизить скорость и продолжил двигаться вперед, надеясь проскочить. Как оказалось, это был единственно верный вариант, сохранивший нашему герою жизнь.

А вот одному из мотоциклистов-лихачей, мчавшихся по встречке, повезло намного меньше. Он запаниковал, вильнул рулем и, похоже, врезался в белый минивэн. Судя по последним кадрам ролика, столкновение имело для него и его байка серьезные последствия.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/146631/
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