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Сюжет: Проблемные маршрутки

Езда по встречке. На улице Московской в Бишкеке вновь нарушают ПДД

На улице Московской постоянно выезжают на встречную полосу для общественного транспорта. Фотографии и видео 24.kg присылают читатели.

Водитель автобуса маршрута № 35 не захотел стоять в потоке и нарушил ПДД.

Сразу несколько машин выехали на полосу встречного движения, в том числе бус (01 KG611AAG).

Ранее водитель буса маршрута № 212 выехал на полосу встречного движения на улице Юнусалиева.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/146159/
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