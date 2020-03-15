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Мгновения жизни. Закаты в Бишкеке и Оше

Сегодня в нашей рубрике фотографии из четырех разных регионов Кыргызстана, включая Бишкек. Наши авторы продолжают путешествовать по республике и постоянно радуют нас своими снимками.

Начнем со столицы. Именно здесь Николай Манаковский сделал фотографию заката.

Николая Манаковского
Фото Николая Манаковского. Закат в Бишкеке
 

А теперь полюбуемся закатом в южной столице — Оше. Его запечатлел еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

«В Кочкорском районе въезд в каждое село украшают арки с флагом Кыргызстана. На фото въезд в село Кара-Суу. Вода в речке прозрачная, хотя село называется Черная речка. Объездная дорога, откуда виден районный центр Кочкор», — рассказала о своих фотографиях Жумагуль Тентиева.

 

Теперь переберемся на Иссык-Куль. Нурлан Стамбек сделал свою фотографию февральским ранним утром.

Нурлана Стамбека
Фото Нурлана Стамбека. Раннее утро на Иссык-Куле
 

Ну а тем, кто уже мечтает о лете и отпуске, может понравиться фотография Алмаза Карабалаева, сделанная на Иссык-Куле в прошлом году.

Алмаза Карабалаева
Фото Алмаза Карабалаева. Летом на Иссык-Куле

Надеемся, очередной выпуск «Мгновений жизни» не оставил вас равнодушными. Если же вам есть чем удивить редакцию и читателей 24.kg, то стать нашими авторами довольно просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/146152/
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