Мгновения жизни. Закаты в Бишкеке и Оше

Сегодня в нашей рубрике фотографии из четырех разных регионов Кыргызстана, включая Бишкек. Наши авторы продолжают путешествовать по республике и постоянно радуют нас своими снимками.

Начнем со столицы. Именно здесь Николай Манаковский сделал фотографию заката.

Фото Николая Манаковского. Закат в Бишкеке

А теперь полюбуемся закатом в южной столице — Оше. Его запечатлел еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

«В Кочкорском районе въезд в каждое село украшают арки с флагом Кыргызстана. На фото въезд в село Кара-Суу. Вода в речке прозрачная, хотя село называется Черная речка. Объездная дорога, откуда виден районный центр Кочкор», — рассказала о своих фотографиях Жумагуль Тентиева.

Теперь переберемся на Иссык-Куль. Нурлан Стамбек сделал свою фотографию февральским ранним утром.

Фото Нурлана Стамбека. Раннее утро на Иссык-Куле

Ну а тем, кто уже мечтает о лете и отпуске, может понравиться фотография Алмаза Карабалаева, сделанная на Иссык-Куле в прошлом году.

Фото Алмаза Карабалаева. Летом на Иссык-Куле

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