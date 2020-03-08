Мгновения жизни. В ожидании весны и заснеженное Григорьевское ущелье

Весна только-только набирает обороты, и теплая погода еще не совсем устоялась, поэтому мы пока вспоминаем ушедшую зиму. Но и смотрим вперед с оптимизмом. Ведь многим уже хочется сбросить надоевшие теплые вещи.

Для начала вдохновимся фотографиями Евгения, который их назвал «Весна. Готовность номер один».

Немного вспомним о том, как в феврале Бишкек неожиданно завалило снегом. Фотографии последнего, надеемся, зимнего катаклизма сделал Николай Манаковский.

«Хочу поделиться зимними видами, пока еще актуально. Григорьевское ущелье, конец февраля», — написал о своих фотографиях Орылбек Асилбаев.

Последние зимние дни в городе Оше запечатлел на своих фотографиях один из наших постоянных авторов Мамасалы Ташматов.

Надеемся, наши авторы смогли вас порадовать интересными фотографиями. Если же и вам есть что показать, то сделать это довольно просто.

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