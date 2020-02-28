23:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушила машина с российскими госномерами

В Бишкеке водитель на машине с российскими госномерами выехал на встречную полосу для общественного транспорта. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Нарушение произошло на пересечении проспекта Манаса и улицы Московской. ПДД нарушил и водитель внедорожникка, но его номера записать не удалось.

Отметим, на улице Московской часто водители выезжают на встречку, создавая помехи для общественного транспорта.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/145075/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Езда по встречке. Водители в Бишкеке грубо нарушают Правила дорожного движения
Из-за ремонта трассы Бишкек — Кара-Балта водители выезжают на встречку
Водитель буса в Бишкеке проехал на красный свет, чуть не сбив пешехода
Еду как хочу. В Бишкеке на перекресток машина выехала необычным способом
Закройте рот и сядьте. Активист Болот Ибрагимов поругался с журналистами NewTV
«Тойота» виляла на дороге в Бишкеке, не пропуская другие машины
Правила нарушил в Бишкеке водитель машины с самодельным прицепом
Не пропустил пешеходов. Водитель в Бишкеке нарушил ПДД
На экс-сотрудника прокуратуры, сорвавшего камеру инспектора, возбудили дело
Бывший сотрудник прокуратуры нарушил ПДД и сорвал нагрудную камеру инспектора
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Беспредел в&nbsp;отношении несовершеннолетнего. Таможенники допрашивали ребенка Беспредел в отношении несовершеннолетнего. Таможенники допрашивали ребенка
Возле цирка строят торговый центр. Жители Бишкека недовольны Возле цирка строят торговый центр. Жители Бишкека недовольны
Фото дня. Баран едет в&nbsp;маршрутке Фото дня. Баран едет в маршрутке
Бизнес
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
Миссия или мотивация? Как создать из&nbsp;компании место, откуда не&nbsp;уходят Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
Внимание, аукцион. На&nbsp;продажу выставлено нежилое помещение в&nbsp;селе Ленинском Внимание, аукцион. На продажу выставлено нежилое помещение в селе Ленинском
28 февраля, пятница
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей...
23:02
Четыре гигантских варана устроили зрелищную схватку
22:41
Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушила машина с российскими госномерами
22:16
Вратарь спас команду, забив гол на последней минуте
21:51
Территория возле детской площадки превратилась в свалку в селе Беловодском