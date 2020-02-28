Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушила машина с российскими госномерами

В Бишкеке водитель на машине с российскими госномерами выехал на встречную полосу для общественного транспорта. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Нарушение произошло на пересечении проспекта Манаса и улицы Московской. ПДД нарушил и водитель внедорожникка, но его номера записать не удалось.

Отметим, на улице Московской часто водители выезжают на встречку, создавая помехи для общественного транспорта.

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