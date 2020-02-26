19:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Милиция отпустила пьяного виновника ДТП. Пострадавший обратился в прокуратуру

Следователь управления Патрульной службы милиции по ДТП Тилек Макешов прекратил досудебное производство по аварии, несмотря на травмы, причиненные пострадавшему водителю. Об этом 24.kg сообщил житель Бишкека Нурсултан Кыдыков.

По словам пострадавшего, 27 января 2020 года примерно в 22.00 по улице Суеркулова случилось ДТП. В его машину врезался автомобиль, выехавший на встречную полосу, грубо нарушив Правила дорожного движения. В результате аварии Нурсултан Кыдыков кратковременно потерял сознание. Его увезли в Нацгоспиталь. Врачи поставили диагноз — «сотрясение головного мозга».

Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Но через некоторое время его задержали.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. ДТП по улице Суеркулова
«Им оказался 31-летний Н.И. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, у него отсутствовали водительские права. К тому же установлено, что, помимо меня, он врезался в другую автомашину», — рассказал Нурсултан Кыдыков.

Пострадавший сказал, что через неделю его выписали из больницы, однако он продолжительное время получал лечение в домашних условиях.

«Из-за виновника ДТП моему здоровью причинен существенный вред, а также крупный материальный ущерб, для возмещения которого я обратился в правоохранительные органы. Но из-за незаконных действий со стороны сотрудников МВД на сегодня я остался ни с чем», — заявил Нурсултан Кыдыков.

По его словам, факт ДТП был зарегистрирован в ЕРПП и в ходе досудебного производства проводились соответствующие следственные мероприятия. Однако следователь Тилек Макешов прекратил досудебное производство с формулировкой «за отсутствием состава преступления Н.И.».

«Водителю, виновному в аварии, вернули машину, и он не понес никакого наказания», — отметил потерпевший.

Нурсултан Кыдыков обратился в прокуратуру с заявлением в отношении работника УПСМ Тилека Макешова. В заявлении он указал, что следователь, не приняв во внимание множество обстоятельств, прекратил досудебное производство.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/144718/
просмотров: 561
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке водитель на «Лексусе» выехал на встречку и спровоцировал аварию
В Бишкеке пьяный водитель на «Хонде» врезался в столб
Патрульная машина вновь попала в ДТП в Бишкеке
В Бишкеке пенсионер Финпола совершил ДТП и скрылся с места происшествия
ДТП на проспекте Чуй. Столкнулись два легковых автомобиля
В Бишкеке машина упала в водоканал
Автомобиль влетел в жилой дом. Водитель не справился с управлением
В Бишкеке автомобиль влетел в жилой дом
В Бишкеке иностранец поскользнулся на дороге и его сбила машина
В Бишкеке водитель сбил трех пешеходов и скрылся. Один из них скончался
Популярные новости
Водитель троллейбуса в&nbsp;Бишкеке во&nbsp;время движения смотрела передачу по&nbsp;смартфону Водитель троллейбуса в Бишкеке во время движения смотрела передачу по смартфону
Беспредел в&nbsp;отношении несовершеннолетнего. Таможенники допрашивали ребенка Беспредел в отношении несовершеннолетнего. Таможенники допрашивали ребенка
Стихийная торговля на&nbsp;улице Юнусалиева в&nbsp;Бишкеке. За&nbsp;год все стало только хуже Стихийная торговля на улице Юнусалиева в Бишкеке. За год все стало только хуже
Саранча посыпалась с&nbsp;неба под ударами града Саранча посыпалась с неба под ударами града
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
O!Store и&nbsp;Honor раздают подарки: от&nbsp;наушников до&nbsp;смартфонов! O!Store и Honor раздают подарки: от наушников до смартфонов!
Мобильный оператор&nbsp;О! укрепляет лидерство по&nbsp;темпу развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE
Прошло размещение акций 22-й эмиссии &laquo;Бакай Банка&raquo; Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
26 февраля, среда
19:53
Кочкор-атинский «Нефтчи» не попал в групповой этап Кубка АФК по футболу Кочкор-атинский «Нефтчи» не попал в групповой этап Кубк...
19:41
Чемпионат мира по хоккею в Бишкеке. Милиция перешла на усиление
19:15
Депутата Каракольского горкенеша избил коллега за одобрение отчета мэра
19:10
Милиция отпустила пьяного виновника ДТП. Пострадавший обратился в прокуратуру
18:46
Смерть женщины в горбольнице № 1. Медики прокомментировали случай