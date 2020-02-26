Милиция отпустила пьяного виновника ДТП. Пострадавший обратился в прокуратуру

Следователь управления Патрульной службы милиции по ДТП Тилек Макешов прекратил досудебное производство по аварии, несмотря на травмы, причиненные пострадавшему водителю. Об этом 24.kg сообщил житель Бишкека Нурсултан Кыдыков.

По словам пострадавшего, 27 января 2020 года примерно в 22.00 по улице Суеркулова случилось ДТП. В его машину врезался автомобиль, выехавший на встречную полосу, грубо нарушив Правила дорожного движения. В результате аварии Нурсултан Кыдыков кратковременно потерял сознание. Его увезли в Нацгоспиталь. Врачи поставили диагноз — «сотрясение головного мозга».

Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Но через некоторое время его задержали.

Фото читателя 24.kg. ДТП по улице Суеркулова

«Им оказался 31-летний Н.И. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, у него отсутствовали водительские права. К тому же установлено, что, помимо меня, он врезался в другую автомашину», — рассказал Нурсултан Кыдыков.

Пострадавший сказал, что через неделю его выписали из больницы, однако он продолжительное время получал лечение в домашних условиях.

«Из-за виновника ДТП моему здоровью причинен существенный вред, а также крупный материальный ущерб, для возмещения которого я обратился в правоохранительные органы. Но из-за незаконных действий со стороны сотрудников МВД на сегодня я остался ни с чем», — заявил Нурсултан Кыдыков.

По его словам, факт ДТП был зарегистрирован в ЕРПП и в ходе досудебного производства проводились соответствующие следственные мероприятия. Однако следователь Тилек Макешов прекратил досудебное производство с формулировкой «за отсутствием состава преступления Н.И.».

«Водителю, виновному в аварии, вернули машину, и он не понес никакого наказания», — отметил потерпевший.

Нурсултан Кыдыков обратился в прокуратуру с заявлением в отношении работника УПСМ Тилека Макешова. В заявлении он указал, что следователь, не приняв во внимание множество обстоятельств, прекратил досудебное производство.

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