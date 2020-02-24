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Стихийная торговля на улице Юнусалиева в Бишкеке. За год все стало только хуже

Вновь бишкекчане жалуются на стихийную торговлю на улице Юнусалиева. Фото 24.kg прислал читатель.

«Один из красивейших проспектов города превращается в Ошский базар. Начиная от Ортосайского рынка до «Глобуса» и вглубь 7-го микрорайона. Здесь собираются бомжи, выпивохи, торгуют таким старьем и рядом же — едой. Груды мусора, маты, дурной запах. Невозможно пройти», — написал он.

«Куда смотрит местная райгосадминистрация? Мясо, рыба, овощи, все тут же. А рядом «Космопарк», там дети постоянно. Все это видят, вдыхают, впитывают как норму жизни. И коронавируса не надо при таком попустительстве властей», — возмутился читатель.

По его словам, раньше торговцы собирались только в субботу и воскресенье, а теперь почти каждый день.

Год назад бишкекчане уже просили запретить стихийную торговлю на улице Юнусалиева, но стало только хуже.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/144507/
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