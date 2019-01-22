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Агент 024

Бишкекчане просят запретить стихийную торговлю продуктами на улице Юнусалиева

В Бишкеке на стихийную торговлю продуктами на улице Юнусалиева возле «Космопарка» пожаловалась читательница.

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Она отметила, что там продают мясо, рыбу, фрукты, готовую еду.

«Я мама и врач, поэтому проблема меня очень волнует. Нет документов и сертификатов качества продуктов. Дети, которые проводят время у торгового центра, покупают непонятно как приготовленные пирожки, бургеры, булочки... А если мясо и рыба, которые продают с рук, заражены, кто будет нести ответственность за вспышку инфекционных заболеваний и отравлений? Аллея не предназначена для продажи скоропортящихся продуктов», — написала она и попросила местные власти обратить внимание на нарушения.

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