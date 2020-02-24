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Агент 024

Беспредел в отношении несовершеннолетнего. Таможенники допрашивали ребенка

Представители таможенной службы допрашивали несовершеннолетнего ребенка в аэропорту «Манас». Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Брэд Бреннеман.

Он отметил, что его 15-летний сын сегодня прилетел из США. Несмотря на то что у подростка новозеландский паспорт и он не достиг совершеннолетия, таможенники допрашивали его десять минут.

«Откуда он прилетел? Чем занимается? ФИО родственников. Родители где работают? Где они живут? ФИО всех родственников в штатах и их адреса. Конечно, для него это непонятно и даже страшно, честно говоря. Насколько мне известно, таможенники не имеют права задавать такие вопросы, особенно информацию о родственниках. Разве в Кыргызстане позволено таможенникам домогаться до несовершеннолетних детей без родителей? Они разве имеют право допрашивать и пугать ребенка? Везде без проблем было, а прилетел сюда, и на тебе. Раз родителей рядом нет, значит, можно беспредел творить и пугать детей?! Везде, наоборот, несовершеннолетним помогают и быстро выпускают», — пишет Брэд Бреннеман.

В пресс-службе ГТС 24.kg сказали, что выясняют подробности инцидента и официальный ответ предоставят позже.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/144487/
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