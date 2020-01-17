ГП «Инфоком». Люди скапливаются в ЦОН № 2 только во время обеденного перерыва

Люди скапливаются в Центре обслуживания населения № 2 только возле входа во время обеденного перерыва. Об этом 24.kg сообщили в ГП «Инфоком».

По их словам, фото сделано на входе в ЦОН. «Такой момент возможно запечатлеть только во время обеденного перерыва, так как посетители скапливаются у входа. После того как людей запускают в помещение, все расходятся по двум этажам и такого столпотворения нет», — отметили в ГП.

По их данным, ЦОН закрывается для проведения влажной уборки и проветривания в целях соблюдения санитарных норм.

Напомним, читатель 24.kg сообщил, что в Центре обслуживания населения № 2 большая очередь.

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