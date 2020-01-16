В поселке Дачный произошел пожар: сгорела кровля местной школы

Читатель прислал видео пожара в поселке Дачный. Очевидец говорит, что возгорание произошло в котельной ГЭС-5 сегодня ночью.

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В МЧС подтвердили происшествие и сообщили, что сегодня примерно в 02.09 в жилом массиве ГЭС-5 Аламединского района на улице Ломоносова, в средней школе имени Жукова сгорела металлическая кровля по деревянной обрешетке котельной.

Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Причина возгорания уточняется. Пострадавших нет.

Отмечается, что за сутки на территории страны зарегистрировано восемь пожаров, для их тушения было привлечено 11 пожарных расчетов.

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