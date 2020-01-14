Такие вот реформы. Райсуд Бишкека прекратил выдачу документов, люди возмущены

Сотрудники Октябрьского районного суда Бишкека повесили на дверях канцелярии объявление о прекращении выдачи документов. Причина — подготовка годового отчета. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, работа суда практически парализована и невозможно получить необходимые документы до 21 января.
Читатель недоумевает, почему для подготовки отчетности работникам райсуда нужно прекращать исполнять свои прямые функциональные обязанности — годовые отчеты сдают все организации, при этом не нарушая графика работы.
Пресс-служба суда пока недоступна для комментариев.
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