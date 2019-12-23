17:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Снег в Бишкеке. После уборки на остановке остались сугробы

Житель Бишкека удивился результатом уборки от снега остановки общественного транспорта на улице Токтогула. Фото он прислал 24.kg.

После работы сотрудников «Тазалыка» на остановке остались сугробы.

«Креативное украшение или просто не подумали»?» — интересуется читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Остановка на улице Токтогула

Ранее в мэрии сообщили, что сотрудники МП «Тазалык» вторые сутки продолжают очистку столичных улиц, тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов от снега и наледи.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
Снег в Бишкеке. Продавцы рынка запчастей восхитили покупателей творчеством
«Тазалык» продолжает очищать улицы Бишкека от снега
В Бишкеке гололед. Мэрия советует, как не падать и куда идти с переломами
Снегопад в Бишкеке. Городские службы пока проигрывают в борьбе со стихией
Снегопад в Бишкеке. Грязь и слякоть на дорогах
На Иссык-Куле выпал снег
В Ат-Баши выпал снег
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается снег
Снег цвета тирамису. Пылевая буря в Китае добавила зиме экзотики
Снег в Бишкеке. В «розовом» мире чиновников гололеда нет, дороги чистые
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мальчик не&nbsp;смог оплатить проезд. Водитель маршрута &#8470;&nbsp;7&nbsp;удерживал его в&nbsp;салоне Мальчик не смог оплатить проезд. Водитель маршрута № 7 удерживал его в салоне
Кафе на&nbsp;тротуаре. Ловкость чиновников и&nbsp;никакого мошенничества Кафе на тротуаре. Ловкость чиновников и никакого мошенничества
Снег в&nbsp;Бишкеке. Продавцы рынка запчастей восхитили покупателей творчеством Снег в Бишкеке. Продавцы рынка запчастей восхитили покупателей творчеством
Бизнес
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и&nbsp;даже VIP-номера БЕСПЛАТНО Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и даже VIP-номера БЕСПЛАТНО
Терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии! Терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии!
Римские каникулы с&nbsp;Mastercard от&nbsp;KICB! Римские каникулы с Mastercard от KICB!
23 декабря, понедельник
17:25
В героев «Великого Гэтсби» перевоплотились сотрудники Бишкектеплоэнерго В героев «Великого Гэтсби» перевоплотились сотрудники Б...
17:02
Снег в Бишкеке. После уборки на остановке остались сугробы
16:56
В Джалал-Абаде горит нефтебаза
16:30
Медаль «Эрдик» супруге погибшего Равшана Муминова вручил президент Кыргызстана
16:22
Кыргызстанцы победили на международном турнире по рукопашному бою