Снег в Бишкеке. После уборки на остановке остались сугробы

Житель Бишкека удивился результатом уборки от снега остановки общественного транспорта на улице Токтогула. Фото он прислал 24.kg.

После работы сотрудников «Тазалыка» на остановке остались сугробы.

«Креативное украшение или просто не подумали»?» — интересуется читатель.

Фото читателя 24.kg. Остановка на улице Токтогула

Ранее в мэрии сообщили, что сотрудники МП «Тазалык» вторые сутки продолжают очистку столичных улиц, тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов от снега и наледи.

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