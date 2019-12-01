Мгновения жизни. Звездное небо Иссык-Куля и осенний Бишкек

В Кыргызстан пришла настоящая зима со снегом и морозами. И именно в такие дни очень хочется тепла. На погоду мы повлиять не в состоянии, а немного улучшить настроение попробуем. Так что мы сегодня путешествуем не только по стране, но и во времени.

Начнем с Бишкека. Алмаз Карабалаев успел посетить Ботанический сад еще до снегопада и запечатлел уходящую осень.

Несколько фотографий золотой осени столицы сделала и Светлана Симоменко. Глядя в окно, и не поверишь, что так было всего пару недель назад.

Теперь переберемся совсем в лето и на Иссык-Куль. Потрясающий снимок сделал Данила Васильев. Оно и понятно, ведь, по его признанию, он увлекается пейзажной фотографией.

Фото Данилы Васильева. На Иссык-Куле

Вспомнила теплые летние деньки на Иссык-Куле и Ай-Даана Жумагулова.

И еще немного тепла и иссык-кульских пейзажей от Дениса Смолякова.

Двигаемся дальше по берегу Иссык-Куля. И вместе с Бурулай Турановой добираемся до Каракола и прекрасных лебедей.

Теперь немного попутешествуем по южному берегу жемчужины Кыргызстана. Самат Тагаев порадовал нас летними снимками, сделанными в Тамге.

На южном же берегу расположено красивейшее джайлоо Кок-Жайык. Оно, кстати, уже попадало в выпуски нашей рубрики. На этот раз фотографии там сделал Рашид Багиев.

Надеемся, нам удалось вас немного отогреть воспоминаниями о летнем отдыхе. Но Кыргызстан прекрасен в любое время года. Так что ждем в ближайшее время уже зимних фотографий.

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