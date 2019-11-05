Поставить ограничители для проезда на мини-Арбате просят жители «Востока-5»

В микрорайоне «Восток-5» продолжается строительство мини-Арбата. Местные жители просят установить препятствия для проезда машин. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее информации, за остановкой в микрорайоне «Восток-5» сразу за пешеходной дорожкой располагается автомобильный проезд.

«Мы опасаемся за школьников. Они бегут с остановки, могут и под колесами оказаться. Нам говорили, что здесь машины ездить не будут. Но скоро они будут тут еще и парковаться», — отметила читательница.

Аким Свердловского района Мурат Осмонов заявил 24.kg, что въезд будет техническим, заезжать смогут автомобили только для разгрузки товаров.

«Мы предусматриваем там ограждения для авто. Направили предложение в Бишкекглавархитектуру», — добавил он.

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