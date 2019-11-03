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Мгновения жизни. Завораживающие краски осенней Ала-Арчи и перевал Долон

Сегодня в выпуске «Мгновений жизни» — фотографии из самых разных областей Кыргызстана. Интересно, что почти все представленные места так или иначе попадали в наши подборки, но каждый раз удивляешься — насколько по-разному их видят наши авторы.

Сначала полюбуемся осенними красками Ала-Арчинского ущелья. Их великолепие просто поражает! Красоту увидел и сфотографировал Владислав Ногай.

Еще один наш постоянный автор Бексултан Ж. побывал в Нарынской области и запечатлел реку Кокомерен.

Бексултана Ж.
Фото Бексултана Ж.. Река Кокомерен

Там же находится один из самых сложных перевалов по пути в город Нарын — Долон. Его преодолела Токтокан Канашова.

Токтокан Канашовой
Фото Токтокан Канашовой. Перевал Долон

Еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов часто путешествует по дороге Бишкек — Ош.

Мамасалы Ташматова
Фото Мамасалы Ташматова. Дорога Бишкек — Ош

На этой же трассе расположено самое знаменитое водохранилище Кыргызстана — Токтогульское. Там побывал Нурлан Кыркбаев.

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Если хотите оказаться в их числе или показать любимые места в Кыргызстане, то сделать это несложно.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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