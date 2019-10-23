Испытания от Бишкекводоканала. Две недели нет воды на улице Проектируемой

С 12 октября нет воды на улице Проектируемой в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В Бишкекводоканал все это время обращаемся, бесполезно. Капает сильно хлорированная вода. Мы поставили дома насос, который качает сильно хлорированную воду, аж глаза режет», — написал житель.

По его словам, на улице Ынтымак тоже отключили воду.

Бригада Бишкекводоканала приезжала, но ничего не сделала.

«В Бишкекводоканале нам уже и отвечать перестали, трубки не берут», — написал читатель 24.kg.

На предприятие жалуются и жители жилмассива «Рухий-Мурас».

«Бесчисленные звонки в МП «Бишкекводоканал» не дают результатов, и не могу получить внятного ответа от сотрудников (диспетчеров) данного предприятия, когда издевательство, иначе и назвать нельзя, над жителями нашего жилмассива прекратится?» — написал читатель.

В жилмассиве более месяца с 9.00 до 18.30 отключают воду. При этом плату за пользование водой взимают в полном объеме.

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