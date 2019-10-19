Жители Токмака обеспокоены засыпкой дренажа на пересечении улиц Жантаева и Комсомольской. Об этом они сообщили 24.kg.

Жители напомнили, что периодически Токмак затапливают грунтовые воды, для их отвода и построили дренажную сеть.

Земельный участок, где проходит дренаж, продали местные власти. Владелец закопал водоотвод и хочет строить торговый центр. Жители Токмака

Они добавили, что ранее дренажи уже засыпали и их дома топило. После обращений в мэрию дренаж восстановили. Жители отметили, что по земельному участку проходили судебные заседания, на него накладывали арест, но его продолжают перепродавать.

«С поднятием грунтовых вод наши дома опять затопит, в квартирах сыро, плесень и опять начнутся проблемы с отоплением», — подчеркнули они.

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