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Мгновения жизни. Лунная дорожка и головокружительный Кара-Коо

Сегодня в нашем выпуске фотографии из самых разных уголков Кыргызстана — от головокружительных перевалов до ночного Иссык-Куля. И вновь они подтверждают, насколько красива природа нашей республики.

Для начала немного Бишкека. Светлана Симоненко напомнила об одном прекрасном уголке столицы — аэропортинском водохранилище. Летом оно по-прежнему привлекает много горожан, которые хотят отдохнуть от зноя.

Теперь отправимся на Иссык-Куль. Но не на озеро, а на красивое джайлоо Кок-Жайык. Оно расположено в Джети-Огузском районе. Там побывал Урмат Салыкбаев.

А теперь и само озеро Иссык-Куль. Вернее, завораживающие ночные снимки отражающейся в воде лунной дорожки. Увидела такую красоту и запечатлела Рания Абдыкалиева.

Одним из символов Нарынской области является река Кокомерен. Ее сфотографировал один из наших постоянных авторов Бексултан Ж.

Бексултана Ж.
Фото Бексултана Ж.. Река Кокомерен

Головокружительный серпантин на перевале Кара-Коо высотой 2800 метров преодолел Айбек Измаилов. Он расположен на дороге из Нарына в Казарман.

Айбека Измаилова
Фото Айбека Измаилова. Перевал Кара-Коо

Кстати, через Кара-Коо можно попасть из Нарынской в Джалал-Абадскую область, в Тогуз-Тороуский район. Фотографии, сделанные там, прислал Нурлан Кыркбаев.

 

Через Суусамыр проезжал еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов. Там уже поздняя осень и выпадал снег. Поэтому серо и мрачновато.

Мамасалы Ташматова
Фото Мамасалы Ташматова. Суусамыр

Напоследок вновь вернемся в Джалал-Абадскую область и полюбуемся озером Сары-Челек. Его посетил Данияр Камыт уулу.

Данияра Камыт уулу
Фото Данияра Камыт уулу. Озеро Сары-Челек

Надеемся, вам понравился очередной выпуск нашей рубрики «Мгновения жизни». Помните, что стать ее автором может любой желающий.

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