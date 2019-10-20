Мгновения жизни. Лунная дорожка и головокружительный Кара-Коо

Сегодня в нашем выпуске фотографии из самых разных уголков Кыргызстана — от головокружительных перевалов до ночного Иссык-Куля. И вновь они подтверждают, насколько красива природа нашей республики.

Для начала немного Бишкека. Светлана Симоненко напомнила об одном прекрасном уголке столицы — аэропортинском водохранилище. Летом оно по-прежнему привлекает много горожан, которые хотят отдохнуть от зноя.

Теперь отправимся на Иссык-Куль. Но не на озеро, а на красивое джайлоо Кок-Жайык. Оно расположено в Джети-Огузском районе. Там побывал Урмат Салыкбаев.

А теперь и само озеро Иссык-Куль. Вернее, завораживающие ночные снимки отражающейся в воде лунной дорожки. Увидела такую красоту и запечатлела Рания Абдыкалиева.

Одним из символов Нарынской области является река Кокомерен. Ее сфотографировал один из наших постоянных авторов Бексултан Ж.

Фото Бексултана Ж.. Река Кокомерен

Головокружительный серпантин на перевале Кара-Коо высотой 2800 метров преодолел Айбек Измаилов. Он расположен на дороге из Нарына в Казарман.

Фото Айбека Измаилова. Перевал Кара-Коо

Кстати, через Кара-Коо можно попасть из Нарынской в Джалал-Абадскую область, в Тогуз-Тороуский район. Фотографии, сделанные там, прислал Нурлан Кыркбаев.

Через Суусамыр проезжал еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов. Там уже поздняя осень и выпадал снег. Поэтому серо и мрачновато.

Фото Мамасалы Ташматова. Суусамыр

Напоследок вновь вернемся в Джалал-Абадскую область и полюбуемся озером Сары-Челек. Его посетил Данияр Камыт уулу.

Фото Данияра Камыт уулу. Озеро Сары-Челек

Надеемся, вам понравился очередной выпуск нашей рубрики «Мгновения жизни». Помните, что стать ее автором может любой желающий.

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