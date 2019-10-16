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Жители Бишкека просят установить светофор для пешеходов на Ахунбаева — Абая

Светофор для пешеходов просят установить на перекрестке улиц Ахунбаева и Абая. Об этом сообщил читатель 24.kg.

«При влключении дополнительного времени (для машин, которые едут по Ахунбаева в сторону Байтика Баатыра) люди не понимают, когда им переходить дорогу», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Перекресток улиц Ахунбаева и Абая

«Здесь установили дополнительное время на поворот на улицу Абая, но при этом не добавили время для поворота с Абая на Ахунбаева. Машины стоят в пробке с улицы Медерова», — добавил бишкекчанин.

Накануне жители Бишкека просили установить светофор на перекрестке улиц Тыныстанова и Жумабека.

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