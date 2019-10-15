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В Караколе полгода не могут отремонтировать дорогу. Водители недовольны

Из-за ремонта трассы Каракол — Бишкек водители вынуждены ехать по объездной гравийной пыльной дороге. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, ходовая часть машин выходит из строя, щебень разбивает фары. Трассу закрыли еще в конце февраля, но до сих пор не завершили ремонт.

«На носу зима. Дорожники должны были открыть новую дорогу 1 октября. Однако не сделали этого. Работы на этом участке трассы толком не ведут. Кто должен отвечать за это: Минтранс или мэрия города? Какие органы контролируют работы? Мы уже несколько раз обращались с жалобами, но чиновники не реагируют», — возмущены читатели.
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