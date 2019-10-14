Вдоль улицы Байтика Баатыра в сторону села Орто-Сай вырубают деревья

Вдоль улицы Байтика Баатыра, возле села Орто-Сай, вырубают деревья. Об этом в группе «Черный список» Facebook сообщила пользователь Аида Миркаримова.

«Можно узнать, на каком основании рубят зеленые насаждения? У меня есть смутное подозрение, что освобождают территорию...» — обратилась она с вопросом к мэрии Бишкека.

Пресс-секретарь Бишкекзеленхоза Аида Айдаралиева ответила, что идет не снос, а обрезка растений. «Для велодорожки поднимают кроны деревьев, нижние ветки убирают», — написала она.

Отметим, ранее читатель сообщил, что из-за строительства велодорожки могут погибнуть деревья. Он отмечал, что, по его данным, проект велодорожки еще на стадии разработки и с местными жителями не проводили общественные обсуждения, однако работы уже начали.