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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (357)

Житель улицы Кокчетавской просит или заасфальтировать ее, или убрать маршрутки

Житель улицы Кокчетавской просит или заасфальтировать ее, или убрать маршрутки. Об этом он сообщил на WhatsApp 24.kg.

«Водители маршруток, стараясь улучшить дорогу, засыпают ее чем попало: гравием, битым асфальтом. После таких ремонтов в сухую погоду стоит пыль столбом, в сырую — непролазная грязь, в мороз — оледеневшие колдобины, которые пешком преодолеть без риска падений и переломов невозможно», — написал он.

Житель просит прекратить движение маршруток до тех пор, пока дорогу не приведут в порядок.

Напомним, в конце августа на Кокчетавской возобновилось движение микроавтобусов маршрута № 175.

В управлении капстроительства мэрии сообщили: ремонт улиц Васильева и Кокчетавской от улицы Тоголока Молдо до бульвара Махатмы Ганди запланирован в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети в ближайшие два года.

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