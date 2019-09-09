Житель улицы Кокчетавской просит или заасфальтировать ее, или убрать маршрутки. Об этом он сообщил на WhatsApp 24.kg.

«Водители маршруток, стараясь улучшить дорогу, засыпают ее чем попало: гравием, битым асфальтом. После таких ремонтов в сухую погоду стоит пыль столбом, в сырую — непролазная грязь, в мороз — оледеневшие колдобины, которые пешком преодолеть без риска падений и переломов невозможно», — написал он.

Житель просит прекратить движение маршруток до тех пор, пока дорогу не приведут в порядок.

Напомним, в конце августа на Кокчетавской возобновилось движение микроавтобусов маршрута № 175.

В управлении капстроительства мэрии сообщили: ремонт улиц Васильева и Кокчетавской от улицы Тоголока Молдо до бульвара Махатмы Ганди запланирован в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети в ближайшие два года.

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