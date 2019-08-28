Детям негде играть. Парк в Токмаке не пригоден для отдыха

Центральный парк в Токмаке в ужасном состоянии. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Лет 10 назад его построили волонтеры из Америки и передали на баланс мэрии Токмака. Уже лет пять, как все игровые площадки пришли в негодность: карусели сломаны и украдены, горки сломаны, их места заварены решеткой, качели-весы отвалилась уже два года», — написал он.

По словам читателя, жители неоднократно обращались в мэрию. Там только обещают, но ничего не делают.

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