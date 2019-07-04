Компании, испортившей в Бишкеке дорогу на улице Тыныстанова, выдано предписание

Компании, испортившей в Бишкеке дорогу на улице Тыныстанова, выписали предписание. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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Напомним, читатели заявили , что строительная техника повредила асфальт и разметку пешеходного перекрестка. На место в оперативном порядке выехали представители санитарно-экологической инспекции, Бишкекасфальтсервиса, управления землепользования и строительства и Первомайского акимиата. Установлено, что технику использовала строительная компания «Анджен ЛТД».

«Санитарно-экологическая инспекция составила протокол о нарушении по статье 119-1 Кодекса о нарушениях и направила в комиссию Первомайского района по рассмотрению дел о нарушениях. В течение трех дней компания-нарушитель обязана привести дорожное полотно в первоначальный вид. Управление землепользования и строительства выдало представителям компании уведомление на представление разрешительных документов на проведение строительных работ. В случае отсутствия таковых управление будет вынуждено принять соответствующие меры в установленном порядке», — добавили в муниципалитете.