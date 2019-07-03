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Агент 024

В Бишкеке типография нарушает санитарные нормы

В Бишкеке типография нарушает санитарные нормы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, типография расположена на улице Койбагарова, недалеко от школы-гимназии № 26. «Печатный полиграфический цех работает с нарушениями. Краски, подручные средства валяются на тротуаре, где ходят школьники. Запах от лакокрасочных стоит невыносимый. Тут же рядом в тандыре пекут хлеб. Куда смотрят санэпидемстанция, пожарные?» — возмутился читатель.

Он добавил, что типография загородила проход. На тротуаре складируют товар.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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