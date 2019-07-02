На Иссык-Куле трактор ездил по пляжу. Милиция ищет водителя

В селе Чок-Тал Иссык-Кульской области трактор ездил по пляжу. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Уточняется, что вопиющий случай произошел 1 июля.

«Водитель трактора проезжал по территории общественной зоны отдыха, где вообще не должна проезжать никакая машина, а тем более трактор. Неужели бизнес и деньги важнее цены жизни людей? Уже готовы проехаться по людям, лишь бы свою выгоду иметь», — возмутились читатели.

В УВД Иссык-Кульской области заявили, что проверяют информацию. Как только водитель будет установлен, его накажут.