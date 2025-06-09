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Общество

На берегу Иссык-Куля в Балыкчи появились загадочные статуи Зевса и Нептуна

Фото из социальных сетей. На берегу Иссык-Куля в Балыкчи появились загадочные статуи Зевса и Нептуна

На общественном пляже Green City в Балыкчи установлены две массивные статуи — древнегреческие боги Зевс и Нептун теперь «взирают» на туристов. Монументы появились без лишнего шума — прямо у кромки воды, став неожиданным акцентом в пейзаже западного берега.

Пляж Green City — один из популярных участков побережья в Балыкчи.

Откуда именно прибыли скульптуры и кто стал их инициатором, пока официально не сообщается. Очевидцы утверждают, что фигуры появились в начале июня.

Пока статуи вызывают у отдыхающих в основном удивление и вопросы. Некоторым они кажутся символичными, другим — просто странными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331981/
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