Пляж пансионата «Золотые пески» на Иссык-Куле откроют в июне после реконструкции

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства сообщает, что легендарный пляж пансионата «Золотые пески» и центральный муниципальный пляж для отдыха в Иссык-Кульском районе одноименной области спустя 30 лет полностью обновлены и реконструированы в соответствии с современными требованиями.

В настоящее время работы по полному обустройству пляжа находятся на завершающей стадии. Открытие планируется в ближайшие дни.

На пляже общей протяженностью 1 тысяча 430 метров внесен ряд существенных изменений, построены футбольные, баскетбольные и волейбольные площадки. Ранее установленные вблизи берега павильоны убраны, а на их месте созданы комфортные условия для отдыхающих.

Самый длинный пляж в Иссык-Кульской области превращается в место, которое будет обслуживать отдыхающих на современном уровне.