Дольщики начали строить дом и повредили фундамент в соседнем

Дольщики строящегося дома самовольно начали снос фундамента жилого дома по улице Ажибека Баатыра, 1/1, чтобы открыть проезд строительной техники к ним на участок. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, приехавший экскаватор начал долбить гидромолотом часть фундамента, который якобы мешает въезду/выезду строительной техники. «В результате часть фундамента провалилась, образовалась дыра. Задета канализационная труба, из которой теперь течет в подвальное помещение», — сообщил он.

Читатель добавил, что если бы техника задела монолитную колонну, последствия были бы печальными. Жители просят надзорные органы принять меры.

«Сегодня там опять техника, видимо, будут что-то делать еще», — сообщили они.

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