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Агент 024

В Бишкеке один таксист выехал на встречку, другой едва не спровоцировал ДТП

На улице Байтика Баатыра в Бишкеке водитель службы такси выехал на полосу встречного движения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его информации, машина с госномером 952ABQ развернулась и поехала против движения транспорта.

Другой таксист едва не спровоцировал ДТП, совершив разворот через двойную сплошную линию.

Еще один нарушитель ПДД на Toyota Highlander (960ADC) также развернулся в неположенном месте на улице Байтика Баатыра.

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