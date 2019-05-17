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Агент 024

На бульваре Эркиндик исчезла деревянная скульптура

На бульваре Эркиндик исчезла деревянная скульптура. Об этом 24.kg сообщила читательница.

В Бишкекзеленхозе рассказали, что скульптуру не украли, а забрали на реставрацию. После работ ее установят на старом месте.

«Кроме того, наши мастера изготовили еще три скульптуры из дерева. Одна из них точно появится на бульваре Эркиндик. Сейчас решаем этот вопрос», — отметили в пресс-службе предприятия.

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